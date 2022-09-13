Киев опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины

Офис Зеленского опубликовал проект предложений по гарантиям безопасности Украине

Офис украинского лидера Владимира Зеленского представил рекомендации к проекту договора по гарантиям безопасности Украины. Документ под названием «Киевский договор по безопасности» опубликован на сайте главы государства.

Гарантии безопасности очерчивают ряд обязательств, которые возьмут на себя «группа государств-гарантов» и Украина. Они должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений и объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве.

«Эта группа стран может включать США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы», — отмечается в сообщении.

Рекомендации к проекту предусматривают, в частности, подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов, а также введение санкций «против страны-агрессора».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что не готов к переговорам с Россией. Кроме того, он отказался вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».