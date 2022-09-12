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Зеленский отказался сейчас вести переговоры с Россией

Президент Украины Зеленский сообщил о неготовности сейчас вести переговоры с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Maksym Polishchuk / Globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас не готов к переговорам с Россией, об этом он сообщил американскому телеканалу CNN.

Политик отказался сейчас вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».

Неготовность к диалогу

При этом Зеленский отметил, что Россия является «соседом с огромным населением», поэтому Украине придется жить с ней и налаживать связи.

На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их стороны, чтобы быть конструктивными. Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Зеленский ответил на вопрос журналиста, планирует ли «сражаться до конца». Президент назвал Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе «пустой бумажкой».

Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении Минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело — дипломатическое решение, а другое — Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск — пустая бумажка

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

По словам украинского лидера, договор с Москвой может быть заключен после того, как российские военные покинут территорию Украины.

Позиция Киева

В мае украинский лидер сообщил, что готов встретиться только с президентом России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, он не намерен вести переговоры с другими политиками и дипломатами из России. Он назвал еще одно условие встречи — на ней стороны должны обсудить прекращение специальной операции на Украине. По мнению Зеленского, «про другое не о чем говорить».

Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме как с президентом. И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Организовать встречу на уровне президентов все труднее из-за того, что «есть какая-то линия, которую перейти уже сложно», подчеркнул он.

Позиция Москвы

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва по-прежнему готова к обсуждению с Украиной условий соблюдения требований России.

По словам Пескова, условия, которые Россия выдвигает украинской стороне, остаются прежними, и ни о чем, кроме их соблюдения, Москва с Киевом говорить не будет. Официальный представитель Кремля сообщил, что встреча президента России и Зеленского возможна только для финализации «некоего документа».

Подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, который должен быть потом финализирован уже на высшем уровне

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Также Песков заявил, что Россия априори не отказывается от встречи Путина с Зеленским. По его мнению, мероприятие должно быть тщательно подготовлено. Пресс-секретарь объяснил, что в Кремле признают Зеленского главой Украины. Отдельно Песков отметил, что Россия не имеет планов по его устранению.

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Сам Путин предупредил, что попытки затянуть переговорный процесс между Россией и Украиной приведут к появлению новых требований к официальному Киеву.

Задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву

Владимир Путинпрезидент России

Переговоры

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта.

29марта

состоялись последние очные переговоры делегаций России и Украины во дворце Долмабахче

По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский рассказал, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

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Марина Совина
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