Путин предупредил о последствиях затягивания переговоров по Украине

Попытки затянуть переговорный процесс между Россией и Украиной приведут к появлению новых требований к официальному Киеву. О последствиях предупредил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву», — говорится в сообщении, опубликованном после разговора российского президента с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Первый раунд переговоров России и Украины прошел 28 февраля. Переговоры начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

Второй раунд переговоров состоится 3 марта в Брестской области в Белоруссии. По словам главы российской делегации, на переговорах с Украиной будет обсуждаться вопрос о прекращении огня. Состав российской делегации во втором раунде переговоров не изменился.

