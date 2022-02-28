Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Переговоры России и Украины завершились

В Гомельской области завершились переговоры делегаций из Украины и России

Фото: Sergei Kholodilin / Reuters

Переговоры делегаций из России и Украины в Гомельской области на белорусско-украинской границе завершились. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Встреча длилась около пяти часов — она началась около 14:00 по московскому времени в засекреченной локации под кодовым названием «домик рыбака» на берегу реки Припять. Его месторасположение не раскрывается из соображений безопасности. Изначально планировалось, что переговоры состоятся еще во второй половине дня 27 февраля. Задержка объяснялась тем, что украинская делегация решила направиться в Белоруссию через Польшу.

Материалы по теме:
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
24 февраля
Россия и Украина начали переговоры в Белоруссии
Россия и Украина начали переговоры в Белоруссии
Вчера

Российскую делегацию возглавляет помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД России Андрей Руденко, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, заместитель министра обороны Александр Фомин.

Среди участников украинской делегации — министр обороны страны Алексей Резников, глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия и советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Кроме того, на мероприятии в качестве организатора присутствовал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. На видеотрансляции с места переговоров замечена и пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Переговоры России и Украины завершились
Европа назвала маловероятным запуск ExoMars с Россией
Стало известно место проведения следующего раунда переговоров России и Украины
Российских полицейских посадили за вымогательство денег у наркозависимого
Мединский прокомментировал результаты переговоров России и Украины
В США рассказали о нехватке у ЕС ракет после приостановки запусков «Союзов»
В Великобритании арестуют недвижимость и яхты российских олигархов
В Москве школьница обвинила инструктора по вождению в изнасиловании
Киев и Москва договорились о втором раунде переговоров по ситуации на Украине
Стало известно об отстранении российских баскетбольных клубов в Евролиге
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.