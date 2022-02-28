Переговоры России и Украины завершились

Переговоры делегаций из России и Украины в Гомельской области на белорусско-украинской границе завершились. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Встреча длилась около пяти часов — она началась около 14:00 по московскому времени в засекреченной локации под кодовым названием «домик рыбака» на берегу реки Припять. Его месторасположение не раскрывается из соображений безопасности. Изначально планировалось, что переговоры состоятся еще во второй половине дня 27 февраля. Задержка объяснялась тем, что украинская делегация решила направиться в Белоруссию через Польшу.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД России Андрей Руденко, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, заместитель министра обороны Александр Фомин.

Среди участников украинской делегации — министр обороны страны Алексей Резников, глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия и советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Кроме того, на мероприятии в качестве организатора присутствовал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. На видеотрансляции с места переговоров замечена и пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.