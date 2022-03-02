Мединский назвал один из возможных вопросов для обсуждения с Украиной

На переговорах с Украиной будет обсуждаться вопрос о прекращении огня, заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, передает РИА Новости.

Он напомнил, что на прошлой встрече Россия огласила ряд предложений, которые связаны с немедленным режимом прекращения огня.

По некоторым из них Россия и Украина увидели возможность для дальнейшего обсуждения, пояснил Мединский. Он подчеркнул, что украинская сторона взяла время на размышление и на консультации с Киевом.

Ранее помощник президента России рассказал, что украинская делегация прибудет на переговоры утром в четверг, 3 марта.

Мединский указал, что Россия и Украина выбрали обоюдно Беловежскую Пущу в качестве места для нового раунда переговоров.

В первом раунде переговоров со стороны России участвовали заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол в Белоруссии Борис Грызлов и замминистра обороны Александр Фомин.