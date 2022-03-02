Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мединский раскрыл состав российской делегации на новых переговорах с Киевом

Мединский заявил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной не изменился

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Состав российской делегации во втором раунде переговоров с Украиной не изменился. Об этом заявил помощник президента, глава российской делегации Владимир Мединский, передает ТАСС.

Он раскрыл и одну из возможных тем для обсуждения. По его словам, стороны могут обсудить условия прекращения огня.

По словам Мединского, украинская делегация прибудет на переговоры утром 3 марта.

В понедельник, 28 февраля, Мединский заявил, что обеим делегациям удалось нащупать основные точки, по которым их позиции могут совпасть в дальнейшем. Тогда он пообещал продолжить переговорный процесс после того как представители обеих стран обсудят результаты первой встречи со своим руководством.

В первом раунде переговоров со стороны России участвовали заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол в Белоруссии Борис Грызлов и замминистра обороны Александр Фомин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Комментарии отключены
Последние новости
Microsoft уйдет из России
Раскрыта связь выбора первой части тела для мытья в душе с характером человека
Членство Мосбиржи во Всемирной федерации бирж приостановили
СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину
Описаны самые полезные и вредные позы для сна
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
В Польше задержали «российского шпиона ГРУ» из Испании
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.