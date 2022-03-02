Мединский раскрыл состав российской делегации на новых переговорах с Киевом

Состав российской делегации во втором раунде переговоров с Украиной не изменился. Об этом заявил помощник президента, глава российской делегации Владимир Мединский, передает ТАСС.

Он раскрыл и одну из возможных тем для обсуждения. По его словам, стороны могут обсудить условия прекращения огня.

По словам Мединского, украинская делегация прибудет на переговоры утром 3 марта.

В понедельник, 28 февраля, Мединский заявил, что обеим делегациям удалось нащупать основные точки, по которым их позиции могут совпасть в дальнейшем. Тогда он пообещал продолжить переговорный процесс после того как представители обеих стран обсудят результаты первой встречи со своим руководством.

В первом раунде переговоров со стороны России участвовали заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол в Белоруссии Борис Грызлов и замминистра обороны Александр Фомин.

