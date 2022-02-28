Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мединский прокомментировал результаты переговоров России и Украины

Глава российской делегации Мединский заявил, что у России и Украины есть общие позиции

Фото: Cергей Холодилин / BelTA / Reuters

Российская и украинская делегация на прошедших в Белоруссии переговорах нащупали точки, на которых их позиции могут впоследствии совпасть. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, передает РИА Новости.

Он пообещал продолжить переговорный процесс в ближайшее время и добавил, что обеим делегациям предварительно нужно будет проконсультироваться с руководством своих стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Переговоры России и Украины завершились
Москвичи нашли способ расширить квартиры и были наказаны
Россия выразила протест послу США в Москве из-за «враждебных акций»
МИД Великобритании отказался отвечать на вопрос о высылке российского посла
Британские порты попросили закрыть доступ российским судам
Европа назвала маловероятным запуск ExoMars с Россией
Стало известно место проведения следующего раунда переговоров России и Украины
Российских полицейских посадили за вымогательство денег у наркозависимого
Мединский прокомментировал результаты переговоров России и Украины
В США рассказали о нехватке у ЕС ракет после приостановки запусков «Союзов»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.