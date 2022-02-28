Мединский прокомментировал результаты переговоров России и Украины

Российская и украинская делегация на прошедших в Белоруссии переговорах нащупали точки, на которых их позиции могут впоследствии совпасть. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, передает РИА Новости.

Он пообещал продолжить переговорный процесс в ближайшее время и добавил, что обеим делегациям предварительно нужно будет проконсультироваться с руководством своих стран.