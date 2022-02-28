Стало известно место проведения следующего раунда переговоров России и Украины

Следующий раунд российско-украинских переговоров пройдет на польско-белорусской границе. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Самое главное — договорились продолжить переговорный процесс, следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе», — заявил Мединский.

Утром 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делегация из РФ прибыла в Гомель для переговоров и ждет украинских представителей. Переговоры России и Украины прошли 28 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский.