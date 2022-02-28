Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно место проведения следующего раунда переговоров России и Украины

Мединский заявил, что следующий раунд переговоров пройдет на границе Польши и Белоруссии

Фото: Сергей Холодилин / BelTA / Reuters

Следующий раунд российско-украинских переговоров пройдет на польско-белорусской границе. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Самое главное — договорились продолжить переговорный процесс, следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе», — заявил Мединский.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
24 февраля
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
24 февраля

Утром 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делегация из РФ прибыла в Гомель для переговоров и ждет украинских представителей. Переговоры России и Украины прошли 28 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Переговоры России и Украины завершились
Москвичи нашли способ расширить квартиры и были наказаны
Россия выразила протест послу США в Москве из-за «враждебных акций»
МИД Великобритании отказался отвечать на вопрос о высылке российского посла
Британские порты попросили закрыть доступ российским судам
Европа назвала маловероятным запуск ExoMars с Россией
Стало известно место проведения следующего раунда переговоров России и Украины
Российских полицейских посадили за вымогательство денег у наркозависимого
Мединский прокомментировал результаты переговоров России и Украины
В США рассказали о нехватке у ЕС ракет после приостановки запусков «Союзов»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.