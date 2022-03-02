Мединский прокомментировал выбор Беловежской Пущи для переговоров с Украиной

Беловежская Пуща как место для переговоров России и Украины было выбрано сторонами обоюдно. Об этом заявил помощник российского президента Владимир Мединский, комментируя соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости.

Он пояснил, что состав российской делегации во втором раунде переговоров не поменялся.

По словам Мединского, стороны могут обсудить условия прекращения огня.

Глава российской делегации пояснил, что встреча с представителями Украины состоится утром в четверг, 3 марта.

28 февраля помощник президента России подчеркивал, что российская и украинская делегации на прошедших в Белоруссии переговорах нащупали точки, на которых их позиции могут впоследствии совпасть.