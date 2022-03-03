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Объявлены место и время переговоров России и Украины

Мединский заявил, что переговоры России и Украины состоятся в Брестской области
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области в Белоруссии ориентировочно в 15:00. Место и время переговоров объявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, передает ТАСС.

По словам главы российской делегации, на переговорах с Украиной будет обсуждаться вопрос о прекращении огня. Состав российской делегации во втором раунде переговоров не изменился.

В понедельник, 28 февраля, Мединский заявил, что обеим делегациям удалось нащупать основные точки, по которым их позиции могут совпасть в дальнейшем. Тогда он пообещал продолжить переговорный процесс после того как представители обеих стран обсудят результаты первой встречи со своим руководством.

Переговоры российской и украинской делегаций прошли в Гомельской области в Белоруссии в засекреченной локации под кодовым названием «домик рыбака» на берегу реки Припять. В первом раунде переговоров со стороны России участвовали заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол в Белоруссии Борис Грызлов и замминистра обороны Александр Фомин.

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Варвара Кошечкина
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