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Зеленский заявил о готовности встречаться лишь с Путиным

Зеленский заявил, что готов встречаться только с Путиным для обсуждения прекращения войны

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не заинтересован во встречах с какими-либо представителями России, кроме главы государства Владимира Путина. По его словам, он готов встретиться с российским лидером лишь в том случае, если темой обсуждения будет прекращение военного конфликта, сообщает ТАСС.

«Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из РФ, кроме как с президентом РФ. И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить», — заявил Зеленский.

Он добавил, что чем дольше продолжится конфликт, тем сложнее будет организовать переговоры на президентском уровне. Зеленский пояснил, что в настоящее время уже имеется определенная линия, которую уже достаточно сложно перейти, однако все-равно нужно приложить усилия для того, чтобы военные действия прекратились.

Ранее украинский президент сообщил о готовности обменять пленных с Россией «хоть завтра», поскольку этот процесс нужно активизировать. Как считает Зеленский, к процессу обмена необходимо привлечь как можно больше государств.

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Марина Совина
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