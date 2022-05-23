Президент Украины Зеленский заявил о готовности обменять пленных с Россией «хоть завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять пленных с Россией «хоть завтра», поскольку этот процесс нужно активизировать. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять, и этот обмен, он очень важный», — сказал украинский лидер.

Как считает Зеленский, к процессу обмена необходимо привлечь как можно больше государств. «У нас сегодня несколько тысяч человек, вы знаете, что они находятся в плену. Мы должны их обменять. И тут нужно, чтобы все государства мы подключили, и ООН, и Швейцарию, и опыт израильтян, и много стран, но это сложно», — заявил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной идет постоянно в том или ином виде. «В целом обменный процесс в том или ином виде идет постоянно. Нам это важно — понятно, по каким соображениям», — сказал пресс-секретарь президента.