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В Кремле высказались об обмене пленными между Россией и Украиной

Песков: обмен пленными между Россией и Украиной идет постоянно в том или ином виде

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Обмен пленными между Россией и Украиной идет постоянно в том или ином виде. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В целом обменный процесс в том или ином виде идет постоянно. Нам это важно — понятно, по каким соображениям», — сказал пресс-секретарь президента, подчеркнув, что этим вопросом занимаются военные.

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Последний известный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 30 апреля — тогда вице-премьер Ирина Верещук заявила, что на Украину вернулись семеро военных и семеро гражданских. Она не представила никакой дополнительной информации об обмене.

До этого в начале апреля российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла о новом обмене пленными между двумя странами. Она сообщила, что в Россию вернулись четыре сотрудника «Росатома» и военнослужащие.

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Анастасия Шейкина
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