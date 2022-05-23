В Кремле высказались об обмене пленными между Россией и Украиной

Песков: обмен пленными между Россией и Украиной идет постоянно в том или ином виде

Обмен пленными между Россией и Украиной идет постоянно в том или ином виде. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В целом обменный процесс в том или ином виде идет постоянно. Нам это важно — понятно, по каким соображениям», — сказал пресс-секретарь президента, подчеркнув, что этим вопросом занимаются военные.

Последний известный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 30 апреля — тогда вице-премьер Ирина Верещук заявила, что на Украину вернулись семеро военных и семеро гражданских. Она не представила никакой дополнительной информации об обмене.

До этого в начале апреля российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла о новом обмене пленными между двумя странами. Она сообщила, что в Россию вернулись четыре сотрудника «Росатома» и военнослужащие.