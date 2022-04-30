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Украина сообщила о новом обмене пленными

Вице-премьер Украины Верещук заявила о новом обмене пленными 30 апреля 2022 года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Состоялся новый обмен пленными с Россией, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Ее слова приводит ТАСС.

«Сегодня обменяли пленных. Возвращаем домой 14 наших людей: семь военных и семь гражданских», — заявила она. Верещук не предоставила никакой дополнительной информации об обмене.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва выступает за продолжение переговоров с Киевом. Вместе с тем он подчеркнул, что «воинственная риторика и подстрекательские действия западных покровителей Киева» становятся преградой в российско-украинских переговорах.

9 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также рассказала, что между Россией и Украиной произошел новый обмен пленными. Среди вернувшихся в Россию, по ее словам, четыре сотрудника «Росатома» и военнослужащие.

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Алина Гончарова
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