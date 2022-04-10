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Москалькова заявила о новом обмене пленными между Россией и Украиной

Омбудсмен Москалькова сообщила об обмене пленными между Россией и Украиной 9 апреля

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что между Россией и Украиной произошел новый обмен пленными. Об этом омбудсмен написала в своем Telegram-канале в воскресенье, 10 апреля.

По ее словам, очередной обмен состоялся вечером 9 апреля. Среди вернувшихся в Россию: четыре сотрудника «Росатома» и военнослужащие. «Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле», — говорится в сообщении.

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Ранее Москалькова сообщала, что в РФ с территории Украины вернулись 32 российских водителя.

6 апреля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал о том, что киевские власти сорвали запланированный обмен военнопленными.

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Евгения Куликова
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