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Минобороны сообщило о сорванном Украиной обмене пленными

Минобороны России сообщило о срыве Украиной запланированного на 6 апреля обмена пленными

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Киевские власти сорвали обмен военнопленными, который был запланирован на 6 апреля. Об этом журналистам сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине — начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Список, заявленных к обмену, в количестве 251 военнослужащего, в течение суток неоднократно уточнялся, количество военнопленных неоднократно сокращалось, согласованный на последнем этапе список в количестве только 38 военнослужащих, сегодня с утра, украинской стороной, без объяснения причин также отвергнут», — завил военнослужащий.

Он подчеркнул, что российская сторона провела подготовку по подготовке к обмену военнопленными, которых доставили а указанный район. Однако эти граждане Украины не смогут оказаться дома по вине властей Киева, добавил Мизинцев.

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Никита Абрамов
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