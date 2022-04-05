Россия и Украина вновь обменялись пленными

Омбудсмен Москалькова подтвердила обмен пленными с Украиной по формуле 86 на 86 человек

Последний обмен пленными между Россией и Украиной прошел по формуле 86 на 86 человек. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, пишет «Интерфакс».

21 марта она сообщила о первом обмене пленными между Россией и Украиной. Кроме того, Москалькова подтвердила информацию о том, что российские военнослужащие были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Уполномоченный по правам человека выразила надежду, что стороны не будут затягивать процедуру.

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти России и Украины провели два обмена пленными. Она также рассказала, что Минобороны ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целью он назвал защиту местного населения, которое подвергается издевательствам и геноциду.