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Россия и Украина дважды обменялись пленными

Представитель МИД Захарова сообщила, что Россия и Украина дважды обменялись пленными

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти России и Украины провели два обмена пленными, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте дипломатического ведомства.

Захарова также рассказала, что Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов.

«А вот ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как "живым щитом" и не блокировали их выход в Россию», — отметила она, предположив, что признание этих фактов Евросоюзом может сломать в западных СМИ «лживую картинку», искажающую задачи и методы российской спецоперации.

О первом обмене пленными между Москвой и Киевом стало известно 22 марта. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что девять российских военнослужащих были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Она также выразила надежду, что стороны не будут затягивать процедуру, напомнив, что попавшим в плен важно как можно скорее оказаться дома.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Ее целью он назвал защиту людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду.

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Варвара Кошечкина
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