Россия и Украина впервые обменялись пленными

Омбудсмен Москалькова сообщила о первом обмене пленными между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о первом обмене пленными между Россией и Украиной, передает RT.

«Первый обмен состоялся… Девять человек наших. Из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений», — указала омбудсмен.

Москалькова также подтвердила сообщения о том, что российские военнослужащий были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Она выразила надежду, что стороны не будут затягивать процедуру, напомнив, что попавшим в плен важно как можно скорее оказаться дома.

Ранее уполномоченный по правам человека заявила, что родственники российских военных, которые попали в плен на Украине, получили видео с издевательствами над пленными. Также омбудсмен рассказала, что к ней поступило более 100 обращений о военнопленных, из которых подтвердились около половины.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью происходящего он назвал защиту людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду.