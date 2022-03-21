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Родственники российских военных на Украине получили видео с издевательствами

Москалькова заявила, что семьи военных РФ на Украине получили видео с издевательствами
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Alexei Druzhinin / Reuters

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что родственники российских военных, которые попали в плен на Украине, получили видео с издевательствами над пленными. Об этом она рассказала в интервью Антону Красовскому на телеканале RT.

Также омбудсмен рассказала, что к ней поступило более 100 обращений о военнопленных, из которых подтвердились около половины.

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Марина Совина
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