Родственники российских военных на Украине получили видео с издевательствами

Москалькова заявила, что семьи военных РФ на Украине получили видео с издевательствами

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что родственники российских военных, которые попали в плен на Украине, получили видео с издевательствами над пленными. Об этом она рассказала в интервью Антону Красовскому на телеканале RT.

Также омбудсмен рассказала, что к ней поступило более 100 обращений о военнопленных, из которых подтвердились около половины.