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Москалькова рассказала об обмене дальнобойщиками с Украиной

Омбудсмен Москалькова сообщила, что 32 российских водителя вернулись домой с Украины

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Россию с территории Украины вернулись 32 российских водителя. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

Обмен дальнобойщиками происходил при участии омбудсмена. В результате обмена домой также вернулись ряд граждан Белоруссии и 20 украинских водителей.

Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что российские военнослужащие освободили экипаж гражданского судна «Азов Конкорд», который удерживался силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Мариуполя. В результате были эвакуированы 14 российских моряков.

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Ксения Назарова
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