Российские военные освободили экипаж судна «Азов Конкорд» в порту Мариуполя

Омбудсмен Москалькова заявила об освобождении 14 российских моряков в Мариуполе

Российские военнослужащие освободили экипаж гражданского судна «Азов Конкорд», который удерживался силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Мариуполя — 14 моряков в настоящий момент эвакуируются в безопасное место. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

По данным Москальковой, моряки были освобождены благодаря слаженным действиям российских военнослужащих. Помимо телефонов, у плененных моряков отобрали ноутбуки, документы; были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости.

Уполномоченный отмечает, что она все это время находилась на постоянной связи с родными моряков, держала связь по данному вопросу с Минобороны России, с МИД России и с украинской стороной. Родные освобожденных после случившегося звонили с благодарностями в адрес президента Владимира Путина на горячую линию аппарата уполномоченного.

Ранее Министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что украинские военные заблокировали в порту Мариуполя как минимум шесть иностранные судов. Покинуть гавань они не могут из-за угрозы применения оружия либо из-за потенциального риска того, что акватория порта могла быть заминирована.