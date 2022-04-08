Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР заявили о блокировке ВСУ иностранных судов в порту Мариуполя

Глава МИД ДНР Никонорова заявила о блокировке ВСУ шести иностранных судов в пору Мариуполя

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что украинские военные заблокировали в порту Мариуполя иностранные суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Она уточнила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) силой удерживают шесть иностранных судов в мариупольском порту. По ее словам, покинуть гавань они не могут из-за угрозы применения оружия либо из-за потенциального риска того, что акватория порта могла быть заминирована.

Глава МИД отметила, что на заблокированных судах, в частности, находятся граждане Болгарии, Сирии, Азербайджана, Турции, Либерии и Египта.

Материалы по теме:
«Нам не впервой подниматься из пепла» Что пережили и на что надеются люди, выживающие в подвалах при штурме Мариуполя
«Нам не впервой подниматься из пепла»Что пережили и на что надеются люди, выживающие в подвалах при штурме Мариуполя
30 марта
«Батальон за сутки превратился в кашу» Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
«Батальон за сутки превратился в кашу»Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
Вчера

«Мы, власти ДНР, обращались неоднократно к украинской стороне с просьбой осуществить эвакуацию иностранных судов, эвакуацию иностранных граждан. Об этом были официальные заявления в том числе. И попытка контакта, чтобы эту эвакуацию осуществить, но ответов от украинской стороны мы не получили», — добавила Никонорова.

5 апреля представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы республики зафиксировали пожар на турецком судне «Азбург» в Мариуполе. Он предположил, что случившееся может быть провокацией контролирующих морской порт украинских националистов. Позднее в НМ ДНР сообщили, что военные ВСУ и бойцы полка «Азов» подожгли в порту корабль управления «Донбасс».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал цель санкций Запада против России
Стало известно о спонсировании США поставок терминалов Starlink на Украину
Стерлинг обратился к россиянам перед боем с Яном
Макрон заявил о готовности принять новые санкции против России
Пушилин допустил причастность союзников Киева к удару по Краматорску
Медведев порассуждал об итоге санкций против России
Президент Германии назвал своей ошибкой поддержку «Северного потока-2»
137-килограммовый кондитер сбросил 66 килограммов и раскрыл секрет похудения
Названы необычные способы распознать экономический кризис
Россиянам перечислили вызываемые стрессом и тревожностью болезни
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.