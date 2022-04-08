В ДНР заявили о блокировке ВСУ иностранных судов в порту Мариуполя

Глава МИД ДНР Никонорова заявила о блокировке ВСУ шести иностранных судов в пору Мариуполя

Министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что украинские военные заблокировали в порту Мариуполя иностранные суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Она уточнила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) силой удерживают шесть иностранных судов в мариупольском порту. По ее словам, покинуть гавань они не могут из-за угрозы применения оружия либо из-за потенциального риска того, что акватория порта могла быть заминирована.

Глава МИД отметила, что на заблокированных судах, в частности, находятся граждане Болгарии, Сирии, Азербайджана, Турции, Либерии и Египта.

«Мы, власти ДНР, обращались неоднократно к украинской стороне с просьбой осуществить эвакуацию иностранных судов, эвакуацию иностранных граждан. Об этом были официальные заявления в том числе. И попытка контакта, чтобы эту эвакуацию осуществить, но ответов от украинской стороны мы не получили», — добавила Никонорова.

5 апреля представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы республики зафиксировали пожар на турецком судне «Азбург» в Мариуполе. Он предположил, что случившееся может быть провокацией контролирующих морской порт украинских националистов. Позднее в НМ ДНР сообщили, что военные ВСУ и бойцы полка «Азов» подожгли в порту корабль управления «Донбасс».