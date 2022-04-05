В ДНР сообщили о возгорании на турецком судне у Мариуполя

Эдуард Басурин сообщил о возгорании на турецком судне «Азбург» возле Мариуполя

Возле Мариуполя произошло возгорание и сильное задымление на следующем под доминиканским флагом турецком судне «Азбург». Об этом сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин, передает ТАСС.

По его словам, случившееся может быть провокацией контролирующих морской порт украинских националистов. Басурин также отметил, что на борту судна находятся двенадцать граждан Украины.

«Мы не исключаем, что украинские ипсошники (военнослужащие Центра информационно-психолгических операций Сил специальных операций Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») приступили к уничтожению иностранных судов вместе с членами их экипажей, выдавая это за результаты артиллерийских ударов российских войск», — добавил он.

Ранее представитель Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко обвинил украинских военных в подрыве цистерны с химикатами в населенном пункте Рубежное. Он также предположил, что в резервуаре находилась соляная кислота.