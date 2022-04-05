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ЛНР обвинила ВСУ в подрыве цистерны с химикатами в Рубежном

В Народной милиции ЛНР заявили, что ВСУ подорвали цистерну с химикатами в Рубежном

Фото: Telegram-канал «Марочко Live»

Представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали цистерну с химикатами — предположительно, с соляной кислотой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня в первом цехе завода "Заря" подорвана одна цистерна (предположительно с соляной кислотой)», — сообщил Марочко.

По его словам, момент подрыва был спланирован украинскими военными с учетом направления ветра — облако движется в сторону освобожденной силами ЛНР Кудряшовки.

5 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об девяти обстрелах территории республики со стороны ВСУ за прошедшие сутки. Украинские военные вели огонь по таким населенным пунктам, как Первомайск, Кировск, Донецкий, Калиново и Березовское.

В результате обстрела в Первомайске была ранена мирная жительница.

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Алевтина Запольская
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