В ЛНР сообщили о девяти обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о девяти обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об девяти обстрелах территории республики за прошедшие сутки. Соответсвующее сообщение опубликовано в Telegram-канале.

«Со стороны ВСУ зафиксировано девять обстрелов по пяти населенным пунктам республики: Первомайск, Кировск, Донецкий, Калиново, Березовское», — говорится в сообщении

В результате обстрела в Первомайске ранена мирная жительница, разрушен жилой дом, повреждено восемь домостроений и три хозпостройки. Кроме того, получили повреждения дома в Кировске и поселке Донецкий.

Из-за обстрела подстанции «Михайловка-Петродонецкая №1» 1 202 жителя поселков Голубовское и Донецкий остались без света.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о продолжающихся ракетных обстрелах приграничных районов республики. Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по поселку Донецкий на западе республики 60 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».