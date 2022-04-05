Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР сообщили о девяти обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о девяти обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Фото: Олеся Потапова / РИА Новости

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об девяти обстрелах территории республики за прошедшие сутки. Соответсвующее сообщение опубликовано в Telegram-канале.

«Со стороны ВСУ зафиксировано девять обстрелов по пяти населенным пунктам республики: Первомайск, Кировск, Донецкий, Калиново, Березовское», — говорится в сообщении

В результате обстрела в Первомайске ранена мирная жительница, разрушен жилой дом, повреждено восемь домостроений и три хозпостройки. Кроме того, получили повреждения дома в Кировске и поселке Донецкий.

Из-за обстрела подстанции «Михайловка-Петродонецкая №1» 1 202 жителя поселков Голубовское и Донецкий остались без света.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о продолжающихся ракетных обстрелах приграничных районов республики. Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по поселку Донецкий на западе республики 60 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США запретят России выплаты по госдолгу в долларах в американских банках
Посол России вызван в МИД Франции
Следователи завершили дело похитителя алтайской школьницы
Врач-кардиолог назвала «самый полезный продукт в мире»
Никас Сафронов объяснил свой отказ от покупки «Дома-яйца» в Москве
УЕФА назвал лучший профессиональный клуб сезона
Российский посол рассказал о намерении Кулебы повлиять на выборы в Венгрии
В России предложили создать модульный марсоход
В Германии высказались о возможности введения эмбарго на газ из России
Популярная латиноамериканская страна снимет все ограничения на въезд туристов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.