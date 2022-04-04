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В ЛНР сообщили о трех обстрелах со стороны ВСУ за сутки

В ЛНР сообщили о 3 обстрелах со стороны ВСУ за сутки, по Донецкому выпущено 60 снарядов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о трех обстрелах со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Заявление представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) приводит ТАСС.

«Со стороны ВСУ зафиксировано три обстрела», — говорится в сообщении.

По поселку Донецкий было выпущено 60 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и 15 мин калибра 120 миллиметров.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза за десять минут обстреляли Донецк. Первый обстрел был зафиксирован в 21:50, второй — в 22:00.

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Марина Совина
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