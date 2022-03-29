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Украинские войска обстреляли Донецк

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили 10 снарядов по Донецку

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

Обстрел был зафиксирован в 21:50. Снаряды были выпущены по Киевскому району на севере города.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») по направлению: 21:50 — н.п. Авдеевка — Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что четверо военнослужащих ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области. О взрыве в районе села Красный Октябрь под Белгородом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что жертв и пострадавших среди жителей нет.

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Марина Совина
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