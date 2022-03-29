Четверо военнослужащих ранены при попадании снаряда в российский военный городок

ТАСС: четверо военнослужащих ранены при попадании снаряда в военный городок под Белгородом

Четверо военнослужащих ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил источник ТАСС.

Источник РИА Новости в экстренных службах подтвердил, что четверо сотрудников силовых структур пострадали при взрыве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве в районе села Красный Октябрь под Белгородом. Он уточнил, что жертв и пострадавших среди жителей нет.

25 марта стало известно, что российский военный священник Олег Артемов погиб в результате обстрела в населенном пункте под Белгородом. 23 марта выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался в селе Белгородской области, в результате происшествия пострадали жители ближайших сел. В населенных пунктах Журавлевка и Нехотеевка ввели режим ЧС.