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Священник погиб при обстреле под Белгородом

Российский военный священник погиб в результате обстрела под Белгородом

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Российский военный священник погиб в результате обстрела в населенном пункте под Белгородом. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами России.

Уточняется, что речь идет о протоиерее Олеге Артемове. По данным Синодального отдела, священник попал под обстрел со стороны украинских военных вечером 24 марта в приграничном селе Журавлевка.

«Батюшка попал под обстрел украинского "Смерча" и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими», — говорится в сообщении ведомства.

24 марта стало известно, что 178 жителей сел Журавлевка и Нехотеевка, расположенных возле границы с Украиной, были вывезены в Белгород. Часть из них уехала к родственникам, остальные находятся в пункте временного размещения.

За день до этого сообщалось, что выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался в селе Белгородской области, в результате происшествия пострадали жители ближайших сел. В населенных пунктах Журавлевка и Нехотеевка ввели режим ЧС.

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Варвара Кошечкина
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