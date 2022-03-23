Стало известно о пострадавших при разрыве снаряда в Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков сообщил о пострадавших при разрыве снаряда

Выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался в селе Белгородской области, в результате происшествия пострадали люди. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие», — подчеркнул губернатор. По его словам, врачи оказывают им необходимую помощь. Кроме того, для безопасности жителей в населенных пунктах Журавлевка и Нехотеевка вводится режим ЧС.

1 марта в Таганроге в районе военного аэродрома была сбита украинская ракета, в черте города слышали взрыв. В результате прогремевшего взрыва пострадали контейнеры, которые готовили к погрузке на аэродроме. Находящийся на полосе самолет Ил-76 не пострадал.

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно 24 февраля. Такое решение принял президент России Владимир Путин. По его словам, эта мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).