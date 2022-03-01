Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появились данные о сбитой ракете в российском регионе

«Известия»: в Таганроге в районе военного аэродрома сбили украинскую ракету

Фото: Telegram-канал BAZA

В Таганроге в районе военного аэродрома сбили украинскую ракету, в черте города был слышен взрыв. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

В результате прогремевшего взрыва пострадали контейнеры, которые готовили к погрузке на аэродроме. Находящийся на полосе самолет Ил-76 не пострадал, пояснил источник. Официального подтверждения этих данных нет.

Жители российского региона разместили в соцсетях появились видеоролики, на которых вдалеке видны клубы дыма.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что при обстреле со стороны Украины в регионе были повреждены семь домов.

Всех жильцов из поврежденных домов переселили в гостиницы Белгорода, добавил Гладков.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России предупредило об ударе по технологическим объектам СБУ
Раскрыты подробности о сбитой ракете в российском регионе
В Европе признали собственный ущерб от санкций против России
Германия решила побыстрее отказаться от российского газа
Стройотрасль назвали спасением для российской экономики
Стали известны подробности нападения хакеров на крупнейшие российские компании
Евросовет серьезно проанализирует заявку Украины на членство в ЕС
Вероятную дату второго раунда переговоров России и Украины подтвердили
Финляндия разорвала отношения с РЖД
«Роскосмос» выставит Европе счет за убытки из-за «Спектра-РГ»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.