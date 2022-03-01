Появились данные о сбитой ракете в российском регионе

В Таганроге в районе военного аэродрома сбили украинскую ракету, в черте города был слышен взрыв. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

В результате прогремевшего взрыва пострадали контейнеры, которые готовили к погрузке на аэродроме. Находящийся на полосе самолет Ил-76 не пострадал, пояснил источник. Официального подтверждения этих данных нет.

Жители российского региона разместили в соцсетях появились видеоролики, на которых вдалеке видны клубы дыма.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что при обстреле со стороны Украины в регионе были повреждены семь домов.

Всех жильцов из поврежденных домов переселили в гостиницы Белгорода, добавил Гладков.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).