Из приграничных сел в Белгородской области вывезли 178 жителей

Из двух сел Белгородской области вывезли 178 человек после падения украинского снаряда

178 жителей сел Журавлевка и Нехотеевка, расположенных возле границы с Украиной, были вывезены в Белгород. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале мэра города Антона Иванова.

«Сегодня вечером к нам приехало 178 человек — жителей Нехотеевки и Журавлевки», — сказал Иванов.

По словам главы Белгорода, 100 человек находятся в пункте временного размещения, где их обеспечили питанием и оказали необходимую медицинскую помощь, остальные жители сел уехали к родственникам.

23 марта стало известно, что выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался в селе Белгородской области, в результате происшествия пострадали жители ближайших сел. «Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие», — подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков. В населенных пунктах Журавлевка и Нехотеевка ввели режим ЧС.

1 марта в Таганроге в районе военного аэродрома была сбита украинская ракета, в черте города слышали взрыв. В результате прогремевшего взрыва пострадали контейнеры, которые готовили к погрузке на аэродроме.