Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Под Белгородом прогремел взрыв

Губернатор Гладков заявил, что около села Красный Октябрь под Белгородом прогремел взрыв
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Globallookpress.com

Взрыв прогремел в районе села Красный Октябрь под Белгородом. Об этом во вторник, 29 марта, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что жертв и пострадавших среди жителей нет, а также пообещал сообщить о причине взрыва позже.

«Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет», — написал Гладков.

25 марта стало известно, что российский военный священник Олег Артемов погиб в результате обстрела в населенном пункте под Белгородом. По данным Синодального отдела, священник попал под обстрел со стороны украинских военных вечером 24 марта в приграничном селе Журавлевка.

До этого сообщалось, что выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался в селе Белгородской области, в результате происшествия пострадали жители ближайших сел. В населенных пунктах Журавлевка и Нехотеевка ввели режим ЧС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Четверо военнослужащих ранены при попадании снаряда в российский военный городок
Пожар после взрыва в Белгородской области попал на видео
Минобороны раскрыло число удерживаемых на Украине заложников
В России оценили решение Польши отказаться от российского угля
Взрывы в Белгородской области прекратились
Оценены шансы Трампа на победу в следующих выборах
Украинские войска обстреляли Донецк
«О’Кей» и «Ашан» отказались ограничивать наценки на социально важные товары
Словения призвала страны ЕС и НАТО вернуть дипломатов в Киев
Байден анонсировал проведение саммита США — АСЕАН
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.