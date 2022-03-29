Губернатор Гладков заявил, что около села Красный Октябрь под Белгородом прогремел взрыв

Взрыв прогремел в районе села Красный Октябрь под Белгородом. Об этом во вторник, 29 марта, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что жертв и пострадавших среди жителей нет, а также пообещал сообщить о причине взрыва позже.

«Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет», — написал Гладков.

25 марта стало известно, что российский военный священник Олег Артемов погиб в результате обстрела в населенном пункте под Белгородом. По данным Синодального отдела, священник попал под обстрел со стороны украинских военных вечером 24 марта в приграничном селе Журавлевка.

До этого сообщалось, что выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался в селе Белгородской области, в результате происшествия пострадали жители ближайших сел. В населенных пунктах Журавлевка и Нехотеевка ввели режим ЧС.