В Казахстане раскрыли интерес Токаева к заморозке конфликта на Украине

Политолог Шибутов: Казахстан заинтересован в заморозке конфликта на Украине из-за рисков

Казахстан заинтересован в заморозке конфликта на Украине из-за рисков для экономики и безопасности республики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил казахстанский политолог, заместитель директора общественного фонда «Международный институт социологии и политики» Марат Шибутов.

Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе некоторые экономические показатели страны выросли на фоне конфликта, однако учащение атак по казахстанским объектам станут для Астаны проблемой.

«В Казахстане видят, как в современных конфликтах, например в противостоянии Ирана с США и Израилем, страдают посторонние страны и какие убытки они несут. Конечно, в краткосрочной перспективе у нас выросли некоторые экономические показатели. Но если по нам начнут регулярно прилетать дроны — это уже будет проблема», — подчеркнул он.

25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал российского лидера Владимира Путина к заморозке конфликта на Украине. Предложение остановить огонь и вернуться к стамбульским договоренностям 2.0 он озвучил на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.