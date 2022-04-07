ВСУ и «Азов» подожгли корабль в порту Мариуполя

ВСУ и украинские националисты подожгли корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя

Вооруженные силы Украины и националисты совершили поджог корабля управления «Донбасс» в порту Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что поджог корабля осуществили военнослужащие 83-го Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) и украинские националисты из полка «Азов».

Не исключаем, что в ближайшее время украинские и иностранные медиа для дискредитации российских военных начнут распространять видеосюжеты с убитыми членами экипажей судов Пресс-служба Народной милиции Донецкой народной республики

Вторая провокация в ДНР за неделю

Поджог корабля «Донбасс» можно назвать второй провокацией ВСУ за неделю. 5 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силы республики зафиксировали пожар на турецком судне Azburg в Мариуполе.

По его словам, случившееся может быть провокацией контролирующих морской порт украинских националистов. Басурин также отмечал, что на борту судна находились 12 граждан Украины.

Мы не исключаем, что украинские ипсошники (военнослужащие Центра информационно-психолгических операций Сил специальных операций Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») приступили к уничтожению иностранных судов вместе с членами их экипажей, выдавая это за результаты артиллерийских ударов российских войск Эдуард Басурин представитель Народной милиции ДНР

Бои за Мариуполь

7 апреля представитель ДНР Басурин сообщил о завершении боев в центральной части Мариуполя. 1 апреля Басурин заявил, что город полностью блокирован.

Бои в Мариуполе продолжаются с конца февраля. 31 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город «на 90-95 процентов освобожден от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов», а главной точкой сосредоточения украинских сил остается завод «Азовсталь».