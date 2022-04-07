Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ВСУ и «Азов» подожгли корабль в порту Мариуполя

ВСУ и украинские националисты подожгли корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя

Кадр: Народная милиция ДНР

Вооруженные силы Украины и националисты совершили поджог корабля управления «Донбасс» в порту Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что поджог корабля осуществили военнослужащие 83-го Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) и украинские националисты из полка «Азов».

Не исключаем, что в ближайшее время украинские и иностранные медиа для дискредитации российских военных начнут распространять видеосюжеты с убитыми членами экипажей судов

Пресс-служба Народной милицииДонецкой народной республики

Вторая провокация в ДНР за неделю

Поджог корабля «Донбасс» можно назвать второй провокацией ВСУ за неделю. 5 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силы республики зафиксировали пожар на турецком судне Azburg в Мариуполе.

Материалы по теме:
«Больше недели им не продержаться» Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
«Больше недели им не продержаться»Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
8 марта
«Батальон за сутки превратился в кашу» Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
«Батальон за сутки превратился в кашу»Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
00:00

По его словам, случившееся может быть провокацией контролирующих морской порт украинских националистов. Басурин также отмечал, что на борту судна находились 12 граждан Украины.

Мы не исключаем, что украинские ипсошники (военнослужащие Центра информационно-психолгических операций Сил специальных операций Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») приступили к уничтожению иностранных судов вместе с членами их экипажей, выдавая это за результаты артиллерийских ударов российских войск

Эдуард Басуринпредставитель Народной милиции ДНР

Бои за Мариуполь

7 апреля представитель ДНР Басурин сообщил о завершении боев в центральной части Мариуполя. 1 апреля Басурин заявил, что город полностью блокирован.

Бои в Мариуполе продолжаются с конца февраля. 31 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город «на 90-95 процентов освобожден от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов», а главной точкой сосредоточения украинских сил остается завод «Азовсталь».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Трюдо пообещал не высылать российских дипломатов
В Госдуме разъяснили закон об ответственности СМИ за воспроизведение фейков
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
Стали известны дата и место похорон Владимира Жириновского
Семь месяцев тренировок изменили блогершу до неузнаваемости
Две российские школьницы провалились под лед на реке и попали на видео
Крупнейший видеоресурс России внедрил уникальную технологию
Warner Bros. приостановила работу со звездой «Флэша» после его ареста
Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян
Европа откажется от российского угля позже срока
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.