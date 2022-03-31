Кадыров заявил об освобождении Мариуполя «на 90-95 процентов»

Глава Чечни Кадыров заявил, что Мариуполь уже «на 90-95 процентов» освобожден

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что Мариуполь уже «на 90-95 процентов» освобожден от «бандеровских отморозков и нациков», в городе постепенно возвращается жизнь.

«Люди выходят на улицы из своих убежищ, уставшие от канонады разрывов и голода. Некоторые даже ездят на своих автомашинах, есть и те, кто передумал выезжать в Ростов-на-Дону и возвратился на личном транспорте обратно в Мариуполь», — заявил он.

Кадыров отметил, что депутат Госдумы Адам Делимханов вместе с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенантом Андреем Мордвичевым работают в тесном взаимодействии, объезжают подконтрольную территорию и выявляют возможные огневые позиции, поднимают боевой дух.

Глава Чечни также особо отметил работу врачей республики, которые находятся вместе с бойцами на позициях и оказывают российским военнослужащим медицинскую помощь.

Ранее Кадыров заявил, что чеченские силовики настроены в кратчайшие сроки взять Мариуполь под полный контроль. По его словам, на сегодняшний день украинские силы несут существенные потери на всех направлениях.

Глава Чечни также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой позволить военным закончить начатое, говоря о спецоперации на Украине.

