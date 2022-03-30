Кадыров заявил о готовности чеченских бойцов взять Мариуполь под полный контроль

Кадыров заявил о настрое чеченских бойцов в кратчайшие сроки взять под контроль Мариуполь

Чеченские силовики настроены в кратчайшие сроки взять под полный контроль Мариуполь. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Задачи по зачистке отведенных территорий сопровождаются значительными успехами. Подразделение моего дорогого брата Султана Рашаева "Борец" подавило националистическое сопротивление в одном из жилых кварталов Мариуполя. По завершении финального обхода зачищенной территории наши бойцы выдвинутся на другие горячие точки», — рассказал Кадыров.

По его словам, на сегодняшний день украинские силы несут существенные потери на всех направлениях. «Большая часть бандеровской шайки укрывается в жилых районах. В крайне плачевном состоянии находятся боевики, засевшие в квартирах. Они пытаются, прикрываясь мирными жителями, оттянуть неминуемый конец», — написал Кадыров и пожелал своим бойцам успехов.

Ранее глава Чечни рассказал, что потерял своих близких людей в ходе специальной военной операции на Украине. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой позволить военным закончить начатое, говоря о спецоперации на Украине.