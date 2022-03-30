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Кадыров рассказал о потере «близких людей» в ходе спецоперации на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил, что потерял близких ему людей в ходе спецоперации на Украине

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что потерял своих близких людей в ходе российской специальной военной операции на Украине. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Я потерял своих близких людей. Раненые, также кто там воюет, ребята сегодня очень без настроения, я им сказал: "Абсолютно не беспокойтесь, мы не дадим уйти этим шайтанам, мы их уничтожим"», — сказал он.

Кадыров также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой позволить военным закончить начатое, говоря о спецоперации России на Украине. По словам главы республики, военные «с удовольствием поддерживают, отстаивают и очищают Украину от бандеровцев».

О начале спецоперации России по демилитаризации Украины стало известно 24 февраля. Как заявил президент Владимир Путин, таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Марина Совина
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