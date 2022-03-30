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Кадыров попросил Путина «позволить военным закончить начатое» на Украине

Кадыров обратился к Путину с просьбой «позволить военным закончить начатое» на Украине

Фото: globallookpress.com

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой позволить военным закончить начатое, говоря о спецоперации России на Украине. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Мы, воины, не согласны на эти переговоры, на эти соглашения, но это политическая воля, на это у нас есть президент, как он скажет, так и должно быть, мы воины, которые воюем, не намерены отступить, и мы призываем руководство государства в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал», — обратился к российскому лидеру .

По словам главы республики, военные «с удовольствием поддерживают, отстаивают и очищают Украину от бандеровцев».

О начале спецоперации России по демилитаризации Украины стало известно 24 февраля. Как заявил президент Владимир Путин, таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Марина Совина
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