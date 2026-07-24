Россиянам назвали самые неубиваемые машины

Эксперты назвали машины, способные пройти до миллиона километров без капремонта

Современные автомобили нередко сравнивают с гаджетами, которые начинают ломаться сразу после завершения гарантийного срока. Но до сих пор по дорогам ездят машины, пробег которых составляет сотни тысяч километров, и это без серьезных неисправностей. Эксперты портала 110km.ru назвали самые неубиваемые автомобили.

Японские производители традиционно славятся живучестью своей техники. В первую очередь выделяются седаны Toyota, выпущенные с конца 1990‑х до начала 2010‑х годов. Модель Camry тех лет оснащалась чугунными блоками цилиндров и простыми автоматическими коробками передач, что позволяло ей без особых проблем преодолевать 500 тысяч километров. Секрет долговечности — умеренная форсировка двигателей: низкие нагрузки уменьшают износ и продлевают ресурс.

Honda Accord и Civic конца 1990‑х также в этом списке. Они способны выдерживать высокие обороты без ущерба для мотора. Важно помнить: даже самые надежные силовые агрегаты требуют качественного масла — иначе их запас хода сокращается в разы.

Среди внедорожников особое место занимают Toyota Land Cruiser и Lexus LX. Их рама почти не поддается коррозии, а атмосферные V‑образные восьмицилиндровые двигатели серий 1UZ и 2UZ считаются практически неубиваемыми. Для таких машин пробег в 300 тысяч километров — только начало. При покупке подержанного внедорожника стоит внимательно осмотреть раму и электропроводку: именно они с возрастом чаще всего становятся источником проблем.

Пикапы Toyota Tacoma и Hilux проектировались для работы в сложной обстановке, поэтому их подвеска и дизельные двигатели рассчитаны на экстремальные нагрузки. В условиях дефицита запчастей такие автомобили превращаются в выгодное вложение.

Немецкие Mercedes-Benz в кузовах W123 и W124 — последние представители марки, созданные с расчетом на многолетнюю эксплуатацию. Дизельные моторы OM616 и OM617 спокойно работают на топливе невысокого качества и способны пройти до одного миллиона километров. В Европе до сих пор попадаются экземпляры с документально подтвержденным пробегом более миллиона. Главная трудность — нехватка оригинальных кузовных деталей: техническая начинка зачастую оказывается долговечнее самого кузова.

«Американец» Ford Crown Victoria долгие годы служил в полиции, выдерживая круглосуточную эксплуатацию. Рамная конструкция и мощный V‑образный восьмицилиндровый двигатель позволяли автомобилю работать даже при нерегулярном обслуживании. Сегодня такие машины становятся редкостью, однако по надежности им по‑прежнему нет равных.

Если сравнить предельный ресурс главных узлов, дизельные Mercedes-Benz W124 дотягивают до одного миллиона километров, Toyota Land Cruiser — до 800 тысяч, а Toyota Camry и Ford Crown Victoria — от 500 до 700 тысяч километров. Honda Civic с моторами серий D и K способна на 400 тысяч километров.

Ранее марка Esteo сообщила о включении в государственную программу поддержки автомобилей на новых источниках энергии трех моделей — Exlantix ET, Exlantix ET8 и V27. Это значит, что теперь при оформлении кредита на эти машины действует скидка 925 тысяч рублей, доступная всем потенциальным покупателям.