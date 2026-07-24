Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежного бизнеса «Лукойла» до 22 августа. Соответствующий документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского ведомства.
Речь идет о продаже активов Lukoil International GmbH. В Минфине ждут, что сделка разорвет связи группы с российским юрлицом, а вырученные в результате продажи деньги останутся под юрисдикцией США до момента снятия санкций с «Лукойла».
«Казначейство будет оценивать любую предлагаемую продажу LIG на основе факторов, которые поддерживают национальную безопасность США и цели внешней политики», — поясняют в ведомстве.
Лицензия на продажу международных активов была выдана еще в октябре 2025 года, когда в отношении компании были введены полномасштабные санкции. Однако продать Lukoil International пока не удалось, поэтому в американском ведомстве всякий раз продлевают срок действия документа.
После срыва сделки с нефтяным трейдером Gunvor, «Лукойл» договорился о продаже с американским инвестиционным фондом Carlyle. Тем не менее окончательно соглашение еще не достигнуто, а в переговорах участвуют и другие претенденты.