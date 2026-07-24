OFAC продлил лицензию на продажу зарубежного бизнеса «Лукойла» до 22 августа

Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежного бизнеса «Лукойла» до 22 августа. Соответствующий документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского ведомства.

Речь идет о продаже активов Lukoil International GmbH. В Минфине ждут, что сделка разорвет связи группы с российским юрлицом, а вырученные в результате продажи деньги останутся под юрисдикцией США до момента снятия санкций с «Лукойла».

«Казначейство будет оценивать любую предлагаемую продажу LIG на основе факторов, которые поддерживают национальную безопасность США и цели внешней политики», — поясняют в ведомстве.

Лицензия на продажу международных активов была выдана еще в октябре 2025 года, когда в отношении компании были введены полномасштабные санкции. Однако продать Lukoil International пока не удалось, поэтому в американском ведомстве всякий раз продлевают срок действия документа.

После срыва сделки с нефтяным трейдером Gunvor, «Лукойл» договорился о продаже с американским инвестиционным фондом Carlyle. Тем не менее окончательно соглашение еще не достигнуто, а в переговорах участвуют и другие претенденты.