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18:24, 24 июля 2026Экономика

Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежного бизнеса «Лукойла»

OFAC продлил лицензию на продажу зарубежного бизнеса «Лукойла» до 22 августа
Вячеслав Агапов

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежного бизнеса «Лукойла» до 22 августа. Соответствующий документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского ведомства.

Речь идет о продаже активов Lukoil International GmbH. В Минфине ждут, что сделка разорвет связи группы с российским юрлицом, а вырученные в результате продажи деньги останутся под юрисдикцией США до момента снятия санкций с «Лукойла».

«Казначейство будет оценивать любую предлагаемую продажу LIG на основе факторов, которые поддерживают национальную безопасность США и цели внешней политики», — поясняют в ведомстве.

Лицензия на продажу международных активов была выдана еще в октябре 2025 года, когда в отношении компании были введены полномасштабные санкции. Однако продать Lukoil International пока не удалось, поэтому в американском ведомстве всякий раз продлевают срок действия документа.

После срыва сделки с нефтяным трейдером Gunvor, «Лукойл» договорился о продаже с американским инвестиционным фондом Carlyle. Тем не менее окончательно соглашение еще не достигнуто, а в переговорах участвуют и другие претенденты.

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