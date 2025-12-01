После срыва сделки с «Лукойлом» владелец Gunvor продаст компанию

Владелец нефтетрейдера Gunvor Торнквист продаст компанию на фоне обвинений США

Основной владелец, гендиректор и сооснователь одного из крупнейших в мире энергетических трейдеров Gunvor Group Торбьерн Торнквист уйдет в отставку и продаст свою долю, составляющую 85 процентов, менеджменту. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Такое решение он принял вскоре после того, как трейдеру не удалось купить зарубежные активы российской нефтяной компании «Лукойл», включенной в санкционный список США в октябре этого года. Срыв сделки сопровождался резкой критикой со стороны Вашингтона. Компания была названа «кремлевской марионеткой», и американский Минфин пообещал, что она никогда не сможет получить выгоду от подсанкционных активов.

Управлять Gunvor Group вместо Торнквиста доверят гражданину США Гэри Педерсену, главе американского подразделения, пришедшему в компанию в 2024 году из Millennium Management LLC.

В сообщении трейдера подчеркивается, что само предложение о выкупе акций руководство компании выдвинуло еще в 2022 году. Нынешняя сделка подразумевает, что ни сам швед, ни члены его семьи или их представители не будут входить в совет директоров и исполнительный комитет компании, а сторонних собственников у Gunvor не будет.

Педерсен назвал переход управления «сменой поколений», а целью компании — сохранение лидирующей роли надежного и конкурентоспособного участника мирового энергетического рынка.

В заявлении компании не упоминается сделка с «Лукойлом», но ранее Financial Times со ссылкой на источник указывал, что реакция США на объявление о соглашении стал шоком для руководства. Тогда эксперты не исключали, что Торнквисту, поддерживающему связи с Россией, придется отказаться от руководства компанией, поскольку он становится токсичной фигурой.

Месяц назад объявление о сделке Gunvor и «Лукойла» сильно удивило экспертов. Они отмечали, что у трейдера не хватит своих денег на выкуп всех активов, а кроме того, стороны достигли соглашения в чрезвычайно короткие сроки, при этом российская сторона заранее отвергала все другие предложения.