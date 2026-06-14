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01:33, 14 июня 2026Мир

В США назвали удар ВСУ по Старобельску целенаправленным решением

Риттер: Удар ВСУ по Старобельску был целенаправленным решением
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно нанесли удар по колледжу в Старобельске. С такой оценкой выступил экс-аналитик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью ТАСС после посещения атакованного города.

Он напомнил, что работа разведки часто заключается в том, чтобы не допустить попадания по гражданским целям. «В данном случае, когда украинские операторы дронов били по колледжу в Старобельске, это было явно принято решение целенаправленное», — констатировал аналитик.

Риттер объяснил, что у беспилотников были средства визуального подтверждения, тепловые и ночные камеры, так что операторы дронов попали туда, куда и целились, а это значит, что кто-то умышленно принял решение нанести удар по гражданскому объекту.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ужасным военным преступлением удар ВСУ по колледжу в Старобельске. Глава государства пояснил, что украинская сторона просит о встрече, однако в это же время совершает подобные преступления.

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