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00:50, 14 июня 2026Россия

Херсонская область оказалась полностью обесточена

Херсонская область полностью обесточена из-за аварии в Запорожской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Все 14 муниципалитетов Херсонской области оказались полностью обесточены после аварии в энергосистеме Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба компании «Херсонэнерго» в Telegram.

«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, аварийно до устранения, обесточены такие муниципальные округа (...) Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

В компании также принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что часть Запорожской области осталась без света из-за атаки украинских БПЛА.

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