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01:28, 14 июня 2026Россия

В России предложили увеличить выплаты за сдачу крови

Миронов предложил увеличить выплаты россиянам за сдачу крови
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что необходимо увеличить выплаты за сдачу крови, а также ввести знак «Почетны донор России» трех степеней. Об этом сообщает РИА Новости.

Миронов указал, что льготы и выплаты за донорство в регионах страны гораздо меньше, чем в Москве, и ситуацию нужно менять. «Кроме того, "Почетный донор России", сдавший кровь десятки раз, получает выплату всего 19 497 рублей в год. Конечно же, это очень мало, и сумму надо увеличивать в разы», — сказал депутат.

Выдавать знак третьей степени он предложил за то, что человек сдал кровь 40 раз, второй — 80 раз, первой — 120 раз. Миронов также напомнил, что ежегодно в России проводят около полутора миллионов переливаний крови, и донорство — это возможность помочь кому-то, а иногда и спасти чью-то жизнь.

Ранее стало известно, что в Московской области полностью закрыли потребность в донорской крови, заготовив более 36,4 тонны с начала 2026 года.

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