11:32, 5 ноября 2025

США присмотрятся к покупателю активов «Лукойла»

Власти США намерены внимательно изучить историю международного энергетического трейдера Gunvor Group и проверить возможные сохраняющиеся связи с Россией в связи с тем, что эта структура претендует на покупку иностранных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg.

По их словам, в отрасли многие удивились скорости, с которой было объявлено о сделке, и тому факту, что речь идет о продаже одним пакетом. Gunvor должен получить активы в 11 странах — это нефтедобывающие мощности, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сети АЗС и торговые подразделения. В 2023 году стоимость зарубежного бизнеса «Лукойла» оценивалась в 21 миллиард долларов, что в три раза больше величины собственного капитала трейдера.

Российская компания заявила о намерении продать свои иностранные активы после того, как 22 октября попала в американский SDN-List, что предусматривает самые жесткие ограничения.

Уже спустя пару дней покупатель был назван, хотя с момента введения санкций прошла всего неделя. Источники утверждают, что «Лукойл» успел получить несколько предложений от крупных энергетических компаний, но ответил отказом, даже не пожелав начать переговоры.

Как отмечается в материале, у Gunvor репутация компании, поддерживающей конструктивные отношения с США, в частности, она не была замечена в нарушении требований по сокращению доходов Москвы от продажи нефти. Вместе с тем если продажа состоится, то получится, что две крупнейшие сделки основной владелец и основатель трейдера Торбьорн Торнквист заключил благодаря санкциям против России (первая — в 2014 году), что выглядит подозрительным.

Сам Торнквист заверил, что продажа активов станет окончательной, соглашение не подразумевает обратного выкупа, то есть «Лукойлу» они не вернутся. По его словам, сделка позволит трейдеру укрепить позиции на мировом рынке. Предприниматель надеется, что США не станут противиться сделке, потому что выгоду России та не принесет.

