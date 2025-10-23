Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?

Reuters: Госкомпании Китая якобы приостановили закупки нефти из России

Ряд государственных компаний Китая (КНР) приостановил закупки российской нефти после введения США санкций в отношении двух крупных нефтяных компаний РФ.

По сведениям Reuters, перестали покупать топливо из России компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil. Согласно информации источника, они воздержатся от приобретения российской нефти, поскольку опасаются насчет ограничений со стороны Вашингтона.

Индия начала пересмотр нефтяных контрактов с Россией

Также государственные нефтеперерабатывающие компании Индии начали пересматривать контракты на поставки нефти из РФ, чтобы гарантировать отсутствие прямых закупок у производителей, попавших под новые санкции США.

Представитель холдинга Reliance Industries — крупнейшего покупателя российского сырья — сообщил, что компания будет опираться на рекомендации индийского правительства. Также в списке предприятий, начавших пересмотр контрактов, — Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals.

По данным источника, нефтеперерабатывающим заводам в Китае и Индии придется искать альтернативных поставщиков, чтобы избежать исключения из западной банковской системы. По словам аналитиков, почти все антироссийские санкции за последние 3,5 года практически не повлияли ни на объемы добычи РФ, ни на ее доходы от продажи нефти.

Цены на нефть выросли после введения США санкций

22 октября Вашингтон ввел санкции против крупных российских топливных компаний и их «дочек». Кроме того, Европейский союз утвердил свои санкции, в том числе в сфере энергетики.

На этом фоне цены на нефть выросли более чем на четыре процента. Фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 2,7 доллара (на 4,3 процента) — до 65,3 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую West Texas Intermediate поднялись на 2,56 доллара (на 4,4 процента) — до 61,06 доллара.

Путин оценил влияние новых санкций на экономику России

Президент России Владимир Путин высказался о влиянии новых санкций на страну.

Он отметил, что ограничения существенно не скажутся на экономическом самочувствии России. Глава государства подчеркнул, что отечественная энергетика в настоящее время чувствует себя уверенно.

При этом российский лидер уточнил, что санкции «носят серьезный характер и могут иметь определенные последствия». «Ничего нового здесь нет. (...) Хотя определенные потери будут», — сказал Путин.