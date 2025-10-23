Индия начала пересмотр нефтяных контрактов с Россией после санкций США

Reuters: Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с РФ из-за США

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии начали проверять контракты на поставки нефти из России, чтобы гарантировать отсутствие прямых закупок у производителей, попавших под новые санкции США. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с информацией, сообщает Reuters.

Представитель холдинга Reliance Industries, крупнейшего покупателя российского сырья, подтвердил пересмотр соглашений, отметив, что компания будет опираться на рекомендации правительства Индии.

Также в число предприятий, проверяющих свои контракты, вошли Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals. При этом источники в торговых кругах уточнили, что закупки, как правило, проводятся через посредников, так что, возможно, санкции не приведут к моментальной остановке поставок.

Однако неназванные руководители индийских нефтеперерабатывающих заводов в комментарии Bloomberg указали, что решение Минфина США делает продолжение поставок российской нефти невозможным.

О санкциях США в отношении российского экспорта нефти стало известно накануне, одновременно с объявлением президента США Дональда Трампа об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Американский Минфин объяснил их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

В сентябре Индия покупала в России 1,6 млн баррелей в сутки, что составляет 36 процентов от ее потребностей в импорте. При этом в апреле-июне текущего года поставки доходили до двух миллионов баррелей. Такие объемы делали Индию крупнейшим рынком для морских поставок российской нефти и вторым после Китая в общем объеме.

На этом фоне нефтяные котировки перешли к серьезному росту. Стоимость нефти марки Brent вернулась на уровень выше 64 долларов за баррель. Между тем индекс Мосбиржи потерял около 100 пунктов, поскольку инвесторы связывали с разговором глав государств надежды на снижение геополитической напряженности.