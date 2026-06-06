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09:41, 6 июня 2026Россия

Россиянкам предложили выплачивать материнскую зарплату

Госдума: Россиянки, воспитывающие детей, должны получать зарплату не ниже МРОТ
Юлия Юткина
Юлия Юткина
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Dmytro Zinkevych / Shutterstock / Fotodom

В Госдуме предложили выплачивать зарплату россиянкам, которые занимаются воспитанием детей. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявила первый зампред комитета ГД по информполитике Марина Ким, передает ТАСС.

Согласно Ким, размер такой материнской зарплаты должен быть не ниже МРОТ. Сейчас он составляет 27 093 рубля.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили выплачивать женщинам с пятью и более детьми материнскую зарплату в размере не менее МРОТ. Согласно инициативе, зарплата будет выплачиваться до достижения старшим из трех последних детей возраста 18 лет.

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